российский авиаудар по Сумщине: Шостка и 38 сел остались без света - мэр
Киев • УНН
российские войска атаковали Шосткинскую громаду, повредив энергетические объекты. Город Шостка и 38 населенных пунктов остаются без электроэнергии, больницы работают на генераторах.
российский агрессор ночью нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады. Повреждены объекты энергетики. Утром еще множество прилетов тоже туда! Обстрелы продолжаются и сейчас! Город Шостка и 38 населенных пунктов громады без электроэнергии
Он добавил, что сейчас работают аварийно-восстановительные бригады. Также в городе открыты пункты несокрушимости.
Больницы работают на генераторах. Вода подается тоже на альтернативных источниках энергии. Ущерб и потери уточняются!
Напомним
Из-за вражеских обстрелов есть обесточивание в нескольких областях, самая тяжелая ситуация - в Сумской и Черниговской областях. Потребление электроэнергии высокое, не включайте мощную технику одновременно с 10:00 до 22:00.