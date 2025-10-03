$41.220.08
Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині, в окремих регіонах обмеження

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Через ворожі обстріли є знеструмлення у кількох областях, найважча ситуація - на Сумщині та Чернігівщині. Споживання електроенергії високе, не вмикайте потужну техніку одночасно з 10:00 до 22:00.

Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині, в окремих регіонах обмеження

Через ворожі обстріли є знеструмлення у кількох областях, найважча ситуація - на Сумщині та Чернігівщині, в окремих регіонах - обмеження, зокрема у Чернігівській області досі діють графіки відключень. Споживання електроенергії високе і варто не вмикати потужну техніку одночасно з 10:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші", - ідеться у повідомленні Укренерго.

"Станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії", - повідомили у Міненерго.

"Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми", - додали у міністерстві.

Як вказали в Укренерго, аварійно-відновлювальні роботи тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго"", - сказано у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури. "Фахівці працюють над ліквідацією наслідків", - зазначили у Міненерго.

Споживання

"Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього  дня", - повідомили в Укренерго.

Причиною називають утримання хмарної погоди з опадами у більшості регіонів. Це, як вказано, зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Учора, 2 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,4% вищим, ніж максимум попереднього дня. "Причина – суттєве зниження температури повітря у більшості регіонів, що зумовило використання споживачами електрообігрівачів", - зазначили в НЕК.

"Зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.26 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Дощі в Україні
Електроенергія
Сумська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго