Самая сложная ситуация со светом в Сумской и Черниговской областях, в отдельных регионах ограничения

Из-за вражеских обстрелов обесточены несколько областей, самая тяжелая ситуация - в Сумской и Черниговской областях, в отдельных регионах - ограничения, в частности в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений. Потребление электроэнергии высокое и не стоит включать мощную технику одновременно с 10:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате вражеских ракетно-дроновых ударов на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах наиболее существенные", - говорится в сообщении Укрэнерго.

"По состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

"Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", - добавили в министерстве.

Как указали в Укрэнерго, аварийно-восстановительные работы продолжаются. "Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго"", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. "Специалисты работают над ликвидацией последствий", - отметили в Минэнерго.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 3 октября, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и предыдущего дня", - сообщили в Укрэнерго.

Причиной называют сохранение облачной погоды с осадками в большинстве регионов. Это, как указано, обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 2 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 2,4% выше, чем максимум предыдущего дня. "Причина – существенное снижение температуры воздуха в большинстве регионов, что обусловило использование потребителями электрообогревателей", - отметили в НЭК.

"Сохраняется необходимость потреблять электроэнергию экономно. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 10:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.26 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

