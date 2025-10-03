Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов часть Донецкой области осталась без электроснабжения. В частности, обесточены Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.
В результате обстрела без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Часть Донетчины обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска. Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика
Он отметил, что как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.
российские войска ночью атаковали Шосткинскую общину, повредив энергетические объекты. Город и 38 населенных пунктов остаются без электроэнергии, больницы работают на генераторах.