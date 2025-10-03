$41.280.05
Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов - ОВА

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

В результате вражеских обстрелов часть Донецкой области осталась без электроснабжения. В частности, обесточены Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.

Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов - ОВА

В результате обстрела без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Подробности

Часть Донетчины обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска. Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика

- сообщил Филашкин. 

Он отметил, что как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.

Напомним

российские войска ночью атаковали Шосткинскую общину, повредив энергетические объекты. Город и 38 населенных пунктов остаются без электроэнергии, больницы работают на генераторах.

Павел Башинский

