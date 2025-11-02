Донетчина обесточена из-за ударов российских захватчиков - ОВА
Киев • УНН
Донецкая область осталась без электроснабжения из-за вражеских ударов по инфраструктуре. Электроснабжение будет восстановлено после ремонтных работ, как только это станет возможным.
Донецкая область обесточена. Электроснабжение в области будет восстановлено после ремонтных работ, как только это будет возможно. Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Вадима Филашкина.
Подробности
Вся Донетчина обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения.
По словам Филашкина, специалисты уже работают.
Пока энергетики занимаются решением проблемы, но как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено.
Напомним
В результате российского обстрела в Донецкой области, в начале октября, без света оставались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска.
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности01.11.25, 23:24 • 13173 просмотра