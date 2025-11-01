Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 17027 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 30987 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 39638 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 61570 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 57562 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 39397 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 52937 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43305 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37292 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36682 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер1 ноября, 12:55 • 9506 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 18710 просмотра
Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы1 ноября, 13:47 • 11354 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии15:47 • 11919 просмотра
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны16:11 • 5222 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 61564 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 57556 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71886 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 65562 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 57416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Покровск
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 18829 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 39639 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71889 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 44736 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 53176 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
The Economist

Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности

Киев • УНН

 • 204 просмотра

2 ноября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности

В воскресенье, 2 ноября, в Украине будут применять графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

В отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- отметили в компании.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • графики почасовых отключений - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
    • графики ограничения мощности - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

       Время и объем применения ограничений может измениться.

      Напомним

      30 октября сотни населенных пунктов остались без света после очередной ракетно-дроновой атаки рф. Удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации, обесточивание зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

      В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей27.10.25, 16:28 • 5172 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Общество
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина