Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности
Киев • УНН
2 ноября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В воскресенье, 2 ноября, в Украине будут применять графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
В отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
- графики ограничения мощности - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений может измениться.
Напомним
30 октября сотни населенных пунктов остались без света после очередной ракетно-дроновой атаки рф. Удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации, обесточивание зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.
