В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей

Эксклюзив
14:34 • 688 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1902 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16414 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17916 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 24016 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35987 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39431 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36062 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34057 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27846 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
Реклама
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8712 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16420 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88896 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110060 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126544 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11210 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18455 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 30022 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54714 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76757 просмотра
В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Аварийные отключения 27 октября были введены из-за неожиданно высокого потребления электроэнергии. Впоследствии их заменят графиками почасовых отключений, которые будут действовать в периоды пикового потребления.

В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей

Аварийные отключения в понедельник, 27 октября, были введены из-за того, что потребление электроэнергии оказалось больше, чем ожидалось. Впоследствии будут сформированы графики почасовых отключений, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Подробности

Сегодня планировались графики ограничения мощностей для промышленности. К сожалению, эти графики не были эффективными. Мы рассчитали, что потребление пошло выше, в основном из-за облачной погоды на территории Украины. Для сохранения нашей энергосистемы пришлось ввести графики аварийного отключения, которые со временем перейдут на графики почасовых отключений

- объяснил Зайченко.

Он также объяснил, что графики почасовых отключений будут действовать в периоды, когда электроэнергия потребляется наиболее активно.

Есть периоды дефицита мощности энергосистемы – это период утреннего максимума потребления (с 10 до 12 часов) и вечернего (с 15 до 19 часов). Именно в этот период будут действовать графики почасовых отключений

- объяснил Зайченко.

Дополнение

27 октября в Киеве по команде "Укрэнерго" применены стабилизационные графики отключений электричества, о чем сообщает ДТЭК. В сети появились графики отключений для пользователей, поделенные на группы.

В нескольких регионах Украины 27 октября вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина - непогода: она оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
Киев