В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей
Киев • УНН
Аварийные отключения 27 октября были введены из-за неожиданно высокого потребления электроэнергии. Впоследствии их заменят графиками почасовых отключений, которые будут действовать в периоды пикового потребления.
Аварийные отключения в понедельник, 27 октября, были введены из-за того, что потребление электроэнергии оказалось больше, чем ожидалось. Впоследствии будут сформированы графики почасовых отключений, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, пишет УНН.
Подробности
Сегодня планировались графики ограничения мощностей для промышленности. К сожалению, эти графики не были эффективными. Мы рассчитали, что потребление пошло выше, в основном из-за облачной погоды на территории Украины. Для сохранения нашей энергосистемы пришлось ввести графики аварийного отключения, которые со временем перейдут на графики почасовых отключений
Он также объяснил, что графики почасовых отключений будут действовать в периоды, когда электроэнергия потребляется наиболее активно.
Есть периоды дефицита мощности энергосистемы – это период утреннего максимума потребления (с 10 до 12 часов) и вечернего (с 15 до 19 часов). Именно в этот период будут действовать графики почасовых отключений
Дополнение
27 октября в Киеве по команде "Укрэнерго" применены стабилизационные графики отключений электричества, о чем сообщает ДТЭК. В сети появились графики отключений для пользователей, поделенные на группы.
В нескольких регионах Украины 27 октября вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина - непогода: она оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине.