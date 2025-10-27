У Києві запроваджені стабілізаційні відключення світла: ДТЕК оприлюднив графіки
Київ • УНН
27 жовтня у Києві за командою "Укренерго" застосовані стабілізаційні графіки відключень електрики, про що повідомляє ДТЕК. У мережі з'явились графіки відключень для користувачів, поділені на групи.
Деталі
У мережі з’явились графіки відключень для користувачів, що поділені на групи. Водночас в ДТЕК повідомлятимуть оперативно в разі зміни обстановки.
Нагадаємо
У кількох регіонах України 27 жовтня вимушено запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги через складну ситуацію в енергосистемі. Причина – негода: вона залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині.