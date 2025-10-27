$42.000.10
Эксклюзив
08:41 • 11477 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 15275 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 18139 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20712 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20278 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56071 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53322 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45662 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47963 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29270 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
В Киеве введены стабилизационные отключения света: ДТЭК обнародовал графики

Киев • УНН

 • 464 просмотра

27 октября в Киеве по команде "Укрэнерго" применены стабилизационные графики отключений электричества, о чем сообщает ДТЭК. В сети появились графики отключений для пользователей, поделенные на группы.

В Киеве введены стабилизационные отключения света: ДТЭК обнародовал графики

В Киеве по команде "Укрэнерго" 27 октября применены стабилизационные графики отключений электричества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

В сети появились графики отключений для пользователей, разделенные на группы. В то же время в ДТЭК будут оперативно сообщать в случае изменения обстановки.

Напомним

В нескольких регионах Украины 27 октября вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина – непогода: она оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине.

Евгений Устименко

