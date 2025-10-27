В Киеве введены стабилизационные отключения света: ДТЭК обнародовал графики
Киев • УНН
27 октября в Киеве по команде "Укрэнерго" применены стабилизационные графики отключений электричества, о чем сообщает ДТЭК. В сети появились графики отключений для пользователей, поделенные на группы.
Подробности
В сети появились графики отключений для пользователей, разделенные на группы. В то же время в ДТЭК будут оперативно сообщать в случае изменения обстановки.
Напомним
В нескольких регионах Украины 27 октября вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина – непогода: она оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине.