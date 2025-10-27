Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго

Через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену російськими обстрілами, у кількох регіонах запроваджено погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги. Негода також залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині.