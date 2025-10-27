Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Київ • УНН
Через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену російськими обстрілами, у кількох регіонах запроваджено погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги. Негода також залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині.
У кількох регіонах України вимушено запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги через складну ситуацію в енергосистемі, негода залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Наслідки обстрілів
"Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема - у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", - ідеться у повідомленні.
У Міненерго уточнили, що "ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької та Сумської областей".
Енергетики, як вказали у НЕК, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.
Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується
"Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00", - сказано у повідомленні.
Споживання
"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 27 жовтня, станом на 6:00, воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня", - зазначили у компанії.
26 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі.
"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", - наголосили в Укренерго.
Наслідки негоди
"Через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) - на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають", - ідеться у повідомленні.
Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.