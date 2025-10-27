Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Київ • УНН
В Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії. Екстрені відключення зачепили Київ, Київську, Дніпропетровську та Сумську області.
По Україні почали вводити аварійні відключення електроенергії, повідомили у понеділок у місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
Екстрені відключення зачепили Київ та низку областей.
"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - ідеться у повідомленні ДТЕК.
У Сумиобленерго вказали: "За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів".
Доповнюється...