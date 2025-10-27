$42.000.10
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

В Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії. Екстрені відключення зачепили Київ, Київську, Дніпропетровську та Сумську області.

Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей

По Україні почали вводити аварійні відключення електроенергії, повідомили у понеділок у місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.

Деталі

Екстрені відключення зачепили Київ та низку областей.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - ідеться у повідомленні ДТЕК.

У Сумиобленерго вказали: "За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів".

Доповнюється...

Юлія Шрамко

