Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Киев • УНН
В Украине начались аварийные отключения электроэнергии. Экстренные отключения затронули Киев и ряд областей.
По Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, сообщили в понедельник в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Детали
Экстренные отключения затронули Киев и по меньшей мере 9 областей, а Черниговщина - на графиках.
"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.
В Сумыоблэнерго указали: "По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей".
"В Харьковской области введены графики аварийных отключений (ГАО). Причина ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - сообщили в Харьковоблэнерго.
"С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня, 27 октября, по Запорожской области введены графики аварийных отключений (ГАО)", - отметили в Запорожьеоблэнерго.
"По команде НЭК "Укрэнерго" 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО)", - указали в Черкассыоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 октября в 8:52 получена команда на применение 1-4 очередей ГАО", - сообщили в Полтаваоблэнерго.
"27.10.2025 с 09 час. 10 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - проинформировали в Кировоградоблэнерго.
"На Житомирщине введены аварийные отключения электроэнергии", - отметили в Житомироблэнерго.
На Черниговщине, по данным Черниговоблэнерго, 27 октября - графики почасовых отключений (ГПО).
