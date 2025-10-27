Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме, непогода оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате российских ударов по энергообъектам - на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах. В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что "враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей".

Энергетики, как указали в НЭК, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов, в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется - сообщили в Укрэнерго.

"Также вынужденно продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. ГОП в отдельных регионах будут действовать с 07:00 до 19:00", - сказано в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 27 октября, по состоянию на 6:00, оно было таким же, как в это время предыдущего рабочего дня", - отметили в компании.

26 октября суточный максимум потребления был вечером - на 1,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Если сейчас у вас есть свет, пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) - на утро были обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются", - говорится в сообщении.

Запитать всех обесточенных потребителей специалисты облэнерго планируют до конца текущих суток.