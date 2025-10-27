$42.000.10
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
07:54 • 10448 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 13453 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 13754 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 54321 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 51767 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45423 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
26 октября, 10:52 • 47761 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29129 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 22491 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной российскими обстрелами, в нескольких регионах введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди. Непогода также оставила без света 54 населенных пункта в Днепропетровской области.

Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме, непогода оставила без света 54 населенных пункта на Днепропетровщине, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате российских ударов по энергообъектам - на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах. В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что "враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей".

Энергетики, как указали в НЭК, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов, в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется

- сообщили в Укрэнерго.

"Также вынужденно продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. ГОП в отдельных регионах будут действовать с 07:00 до 19:00", - сказано в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 27 октября, по состоянию на 6:00, оно было таким же, как в это время предыдущего рабочего дня", - отметили в компании.

26 октября суточный максимум потребления был вечером - на 1,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Если сейчас у вас есть свет, пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) - на утро были обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются", - говорится в сообщении.

Запитать всех обесточенных потребителей специалисты облэнерго планируют до конца текущих суток.

Юлия Шрамко

