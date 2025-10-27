В "Укренерго" пояснили причину раптових аварійних відключень у Києві та низці областей

Аварійні відключення у понеділок, 27 жовтня, були запроваджені через те, що споживання електроенергії виявилося більшим ніж очікувалося. Згодом буде сформовано графіки погодинних відключень, заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сьогодні планувалися графіки обмеження потужностей для промисловості. На жаль, ці графіки не були ефективними. Ми розрахували, що споживання пішло вище, в основному через хмарну погоду на території України. Для збереження нашої енергосистеми довелося запровадити графіки аварійного відключення, які з часом перейдуть на графіки погодинних відключень