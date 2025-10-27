В "Укренерго" пояснили причину раптових аварійних відключень у Києві та низці областей
Київ • УНН
Аварійні відключення 27 жовтня були запроваджені через неочікувано високе споживання електроенергії. Згодом їх замінять графіками погодинних відключень, що діятимуть у періоди пікового споживання.
Аварійні відключення у понеділок, 27 жовтня, були запроваджені через те, що споживання електроенергії виявилося більшим ніж очікувалося. Згодом буде сформовано графіки погодинних відключень, заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Сьогодні планувалися графіки обмеження потужностей для промисловості. На жаль, ці графіки не були ефективними. Ми розрахували, що споживання пішло вище, в основному через хмарну погоду на території України. Для збереження нашої енергосистеми довелося запровадити графіки аварійного відключення, які з часом перейдуть на графіки погодинних відключень
Він також пояснив, що графіки погодинних відключень будуть діяти у періоди, коли електроенергія споживається найбільш активно.
Є періоди дефіциту потужності енергосистеми – це період ранкового максимум споживання (з 10 до 12 години) і вечірнього (з 15 до 19 години). Саме в цей період діятимуть графіки погодинних відключень
Доповнення
27 жовтня у Києві за командою "Укренерго" застосовані стабілізаційні графіки відключень електрики, про що повідомляє ДТЕК. У мережі з'явились графіки відключень для користувачів, поділені на групи.
У кількох регіонах України 27 жовтня вимушено запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги через складну ситуацію в енергосистемі. Причина - негода: вона залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині.