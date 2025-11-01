Україна готується до відключень світла 2 листопада: графіки для побутових споживачів та промисловості
Київ • УНН
2 листопада в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
У неділю, 2 листопада в Україні застосовуватимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго.
Деталі
В окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних вікдючень - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
- графіки обмеження потужності - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень може змінитись.
Нагадаємо
30 жовтня сотні населених пунктів залишилися без світла після чергової ракетно-дронової атаки рф. Удари були спрямовані по об'єктах тепло- та енергогенерації, знеструмлення зафіксовано на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині.
В "Укренерго" пояснили причину раптових аварійних відключень у Києві та низці областей27.10.25, 16:28 • 5182 перегляди