3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго

3 ноября в ряде регионов Украины будут действовать графики ограничения электропотребления из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это необходимо для избежания аварийных отключений и сбалансирования потребления.
Завтра, 3 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать графики ограничения электропотребления из-за масштабных ракетных и дроновых ударов россии по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в "Укрэнерго", пишет УНН.
В компании подчеркнули, что агрессор продолжает прицельно бить по энергообъектам, что приводит к дефициту мощности в энергосистеме. Чтобы избежать аварийных отключений и сбалансировать потребление, диспетчеры вынуждены временно ограничивать электроснабжение.
Плановые мероприятия будут внедряться в следующие периоды:
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей – с 08:00 до 11:00 – с 16:00 до 22:00 Объем ограничений – от 0,5 до 2 очередей в зависимости от региона.
Графики ограничения мощности для промышленности – с 08:00 до 11:00 – с 16:00 до 22:00
В "Укрэнерго" предупреждают: время и масштаб отключений могут оперативно меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Поэтому украинцам советуют следить за сообщениями местных облэнерго.
Компания призвала потребителей максимально экономно использовать электричество в часы, когда его подача возобновляется по графику, – это поможет уменьшить нагрузку и избежать дополнительных ограничений.
