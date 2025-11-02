$42.080.01
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
14:42 • 11118 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45 • 18773 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 29024 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 37976 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
1 ноября, 14:21 • 51340 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 75735 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 82568 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 108041 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
1 ноября, 06:00 • 97551 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 638 просмотра

3 ноября в ряде регионов Украины будут действовать графики ограничения электропотребления из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это необходимо для избежания аварийных отключений и сбалансирования потребления.

3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго

Завтра, 3 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать графики ограничения электропотребления из-за масштабных ракетных и дроновых ударов россии по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в "Укрэнерго", пишет УНН.

Подробности

В компании подчеркнули, что агрессор продолжает прицельно бить по энергообъектам, что приводит к дефициту мощности в энергосистеме. Чтобы избежать аварийных отключений и сбалансировать потребление, диспетчеры вынуждены временно ограничивать электроснабжение.

В результате ударов РФ по энергообъектам Украины частично обесточены Запорожье, Харьковщина и Черниговщина02.11.25, 12:24 • 3238 просмотров

Плановые мероприятия будут внедряться в следующие периоды:

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей – с 08:00 до 11:00 – с 16:00 до 22:00 Объем ограничений – от 0,5 до 2 очередей в зависимости от региона.

Графики ограничения мощности для промышленности – с 08:00 до 11:00 – с 16:00 до 22:00

В "Укрэнерго" предупреждают: время и масштаб отключений могут оперативно меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Поэтому украинцам советуют следить за сообщениями местных облэнерго.

Компания призвала потребителей максимально экономно использовать электричество в часы, когда его подача возобновляется по графику, – это поможет уменьшить нагрузку и избежать дополнительных ограничений.

Донетчина обесточена из-за ударов российских захватчиков - ОВА02.11.25, 11:53 • 3114 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Черниговская область
Укрэнерго
Украина
Запорожье