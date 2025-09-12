"У мене є певні дані": Президент США повідомив, що у пошуках вбивці Чарлі Кірка є прогрес

На причетних до вбивства Чарлі Кірка оголошено "полювання", і їх планують затримати найближчим часом. У розмові з журналістами президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також повідомив, що в пошуках вбивць активіста є певний прогрес, передає УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

На запитання репортера, чи турбується Дональд Трамп про власну безпеку після трагедії з Чарлі Кірком, американський лідер відповів, що найбільше переживає за майбутнє Сполучених Штатів Америки.

Він заявив, що "радикальні ліві божевільні" становлять загрозу, і пообіцяв, що цю проблему буде вирішено.

Також у розмові з журналістами, Глава Білого дому заявив, що в пошуках убійців активіста Кирка є прогрес.

Він додав, що у нього є повідомлення про те, якими були мотиви вбивства.

У мене є певні дані. Але розповім про це пізніше - сказав Трамп про мотив убивці Чарлі Кірка

Він також назвав стрільця, який застрелив Чарлі Кірка "справжньою твариною" і назвав "ганебним" те, що він зробив.

Водночас, президент нагадав, що Чарлі Кірк був "великим противником насильства".

"Я думаю так само. Він (Кірк. - ред.) був прихильником ненасильницьких методів. Я б хотів, щоб люди реагували саме так", - сказав Трамп.

Вбивство Чарлі Кірка

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.

Нагадаємо

У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.

Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.

На патронах гвинтівки, з якої, ймовірно, вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні та антифашистські написи.

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка. Вбивство сталося 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти.

Консервативний активіст Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя.

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.

У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Кірка