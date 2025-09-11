У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР
Київ • УНН
Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.
Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли. Про це під час брифінгу повідомив спецагент Роберт Болс, пише УНН.
Деталі
Як заявив спеціальний агент ФБР Роберт Болс, сьогодні вранці у лісистій місцевості, де, за версією слідства, переховувався нападник, виявили потужну гвинтівку з поворотним затвором. Окрім зброї, правоохоронці зафіксували низку речових доказів: "відбиток взуття, відбиток пальців та відбиток передпліччя", які зараз аналізують експерти.
Ми вважаємо, що це саме та зброя, яка була використана під час вчорашньої стрілянини
ФБР отримало вже понад 130 підказок від громадськості. Агент подякував за допомогу й зазначив, що у розпорядженні слідчих є фотографії ймовірного нападника. Водночас фото із зображденням обличчя підозрюваного поки що не оприлюднюють.
Ми не можемо коментувати конкретно його обличчя, оскільки це частина розслідування. Але ми опублікуємо це найближчим часом
За словами Болса, стрілець виглядає як людина студентського віку, яка "добре вписалася в коледж". Попри відсутність усіх деталей, у ФБР запевнили, що громада не перебуває під загрозою.
Ми використовуємо всі ресурси, щоб знайти стрільця. Ми ще не знаємо, як далеко він зайшов
Розслідування триває, а правоохоронці готуються оприлюднити перші офіційні фото підозрюваного.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.