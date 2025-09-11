$41.210.09
Ексклюзив
14:08 • 628 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 5746 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 11211 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 10833 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 11546 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13303 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13283 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19016 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 41857 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45162 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.

У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли. Про це під час брифінгу повідомив спецагент Роберт Болс, пише УНН.

Деталі

Як заявив спеціальний агент ФБР Роберт Болс, сьогодні вранці у лісистій місцевості, де, за версією слідства, переховувався нападник, виявили потужну гвинтівку з поворотним затвором. Окрім зброї, правоохоронці зафіксували низку речових доказів: "відбиток взуття, відбиток пальців та відбиток передпліччя", які зараз аналізують експерти.

Ми вважаємо, що це саме та зброя, яка була використана під час вчорашньої стрілянини

– наголосив Болс.

ФБР отримало вже понад 130 підказок від громадськості. Агент подякував за допомогу й зазначив, що у розпорядженні слідчих є фотографії ймовірного нападника. Водночас фото із зображденням обличчя підозрюваного поки що не оприлюднюють.

Ми не можемо коментувати конкретно його обличчя, оскільки це частина розслідування. Але ми опублікуємо це найближчим часом

– зазначив спецагент.

За словами Болса, стрілець виглядає як людина студентського віку, яка "добре вписалася в коледж". Попри відсутність усіх деталей, у ФБР запевнили, що громада не перебуває під загрозою.

Ми використовуємо всі ресурси, щоб знайти стрільця. Ми ще не знаємо, як далеко він зайшов

– заявив агент.

Розслідування триває, а правоохоронці готуються оприлюднити перші офіційні фото підозрюваного.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Степан Гафтко

Новини Світу
Федеральне бюро розслідувань