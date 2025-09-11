У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли. Про це під час брифінгу повідомив спецагент Роберт Болс, пише УНН.

Деталі

Як заявив спеціальний агент ФБР Роберт Болс, сьогодні вранці у лісистій місцевості, де, за версією слідства, переховувався нападник, виявили потужну гвинтівку з поворотним затвором. Окрім зброї, правоохоронці зафіксували низку речових доказів: "відбиток взуття, відбиток пальців та відбиток передпліччя", які зараз аналізують експерти.

Ми вважаємо, що це саме та зброя, яка була використана під час вчорашньої стрілянини – наголосив Болс.

ФБР отримало вже понад 130 підказок від громадськості. Агент подякував за допомогу й зазначив, що у розпорядженні слідчих є фотографії ймовірного нападника. Водночас фото із зображденням обличчя підозрюваного поки що не оприлюднюють.

Ми не можемо коментувати конкретно його обличчя, оскільки це частина розслідування. Але ми опублікуємо це найближчим часом – зазначив спецагент.

За словами Болса, стрілець виглядає як людина студентського віку, яка "добре вписалася в коледж". Попри відсутність усіх деталей, у ФБР запевнили, що громада не перебуває під загрозою.

Ми використовуємо всі ресурси, щоб знайти стрільця. Ми ще не знаємо, як далеко він зайшов – заявив агент.

Розслідування триває, а правоохоронці готуються оприлюднити перші офіційні фото підозрюваного.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.