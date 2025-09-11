$41.210.09
В США обнаружили винтовку, из которой могли застрелить политика Чарли Кирка. Спецагенты имеют фото предполагаемого киллера – ФБР

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.

В США обнаружили винтовку, из которой могли застрелить политика Чарли Кирка. Спецагенты имеют фото предполагаемого киллера – ФБР

Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы. Об этом во время брифинга сообщил спецагент Роберт Болс, пишет УНН.

Детали

Как заявил специальный агент ФБР Роберт Болс, сегодня утром в лесистой местности, где, по версии следствия, скрывался нападавший, обнаружили мощную винтовку с поворотным затвором. Кроме оружия, правоохранители зафиксировали ряд вещественных доказательств: "отпечаток обуви, отпечаток пальцев и отпечаток предплечья", которые сейчас анализируют эксперты.

Мы считаем, что это именно то оружие, которое было использовано во время вчерашней стрельбы

– подчеркнул Болс.

ФБР получило уже более 130 подсказок от общественности. Агент поблагодарил за помощь и отметил, что в распоряжении следователей есть фотографии предполагаемого нападавшего. В то же время фото с изображением лица подозреваемого пока не обнародуют.

Мы не можем комментировать конкретно его лицо, поскольку это часть расследования. Но мы опубликуем это в ближайшее время

– отметил спецагент.

По словам Болса, стрелок выглядит как человек студенческого возраста, который "хорошо вписался в колледж". Несмотря на отсутствие всех деталей, в ФБР заверили, что община не находится под угрозой.

Мы используем все ресурсы, чтобы найти стрелка. Мы еще не знаем, как далеко он зашел

– заявил агент.

Расследование продолжается, а правоохранители готовятся обнародовать первые официальные фото подозреваемого.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Федеральное бюро расследований