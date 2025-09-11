ФБР обіцяє 100 тис. доларів нагороди за інформацію про вбивство Чарлі Кірка
Київ • УНН
Федеральне бюро розслідувань пропонує 100 тис. доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка. Про це повідомляє пресслужба ФБР в соцмережі Х, передає УНН.
ФБР пропонує винагороду до 100 тис. доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи та арешту особи (осіб), відповідальної (винних) за вбивство Чарлі Кірка 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти в Оремі, штат Юта
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли.