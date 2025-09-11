ФБР обещает 100 тыс. долларов награды за информацию об убийстве Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований предлагает 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к установлению личности, причастной к убийству Чарли Кирка. Об этом сообщает пресс-служба ФБР в соцсети Х, передает УНН.

ФБР предлагает вознаграждение до 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Чарли Кирка 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта - говорится в сообщении.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы.