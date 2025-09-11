$41.210.09
15:15 • 5656 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 14604 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 10700 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 9448 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 15274 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12764 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14941 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13567 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13684 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14537 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 5380 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26788 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 7146 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 4178 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 4506 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Марко Рубио
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Хранитель
YouTube
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29

ФБР обещает 100 тыс. долларов награды за информацию об убийстве Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 266 просмотра

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.

Федеральное бюро расследований предлагает 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к установлению личности, причастной к убийству Чарли Кирка. Об этом сообщает пресс-служба ФБР в соцсети Х, передает УНН.

ФБР предлагает вознаграждение до 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Чарли Кирка 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта 

- говорится в сообщении.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Юта
Федеральное бюро расследований