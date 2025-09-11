Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя - Turning Point USA

Чарлі Кірк, який був убитий напередодні, отримував протягом життя отримував тисячі погроз, заявили в Turning Point USA, повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у заяві Turning Point USA вказується, що всі в організації "розчавлені та спустошені".

"Усі ми втратили лідера, наставника та друга. Чарлі був знайомий з погрозами. Він отримував тисячі протягом свого життя", - заявили в Turning Point USA.

Кірк був "в принципі порядною людиною та цінував чесність, обов'язок та відданість".

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Федеральне бюро розслідувань пропонує 100 тис. доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка.