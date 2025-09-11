Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя - Turning Point USA
Консервативний активіст Чарлі Кірк, убитий 10 вересня, отримував тисячі погроз протягом життя, заявили в Turning Point USA. ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію про його вбивство.
Чарлі Кірк, який був убитий напередодні, отримував протягом життя тисячі погроз, заявили в Turning Point USA, повідомляє Sky News, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у заяві Turning Point USA вказується, що всі в організації "розчавлені та спустошені".
"Усі ми втратили лідера, наставника та друга. Чарлі був знайомий з погрозами. Він отримував тисячі протягом свого життя", - заявили в Turning Point USA.
Кірк був "в принципі порядною людиною та цінував чесність, обов'язок та відданість".
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Федеральне бюро розслідувань пропонує 100 тис. доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка.