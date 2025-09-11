Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя - Turning Point USA

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 816 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 9520 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 19935 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 13243 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 12076 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 18560 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13544 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15732 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13982 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14055 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 8536 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30871 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"11 вересня, 13:02 • 10383 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 9002 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13 • 8208 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 19941 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 18562 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30898 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 48015 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 108508 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Петер Сіярто
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 9040 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30898 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 23706 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 31978 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 96853 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18
YouTube

Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя - Turning Point USA

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Консервативний активіст Чарлі Кірк, убитий 10 вересня, отримував тисячі погроз протягом життя, заявили в Turning Point USA. ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію про його вбивство.

Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя - Turning Point USA

Чарлі Кірк, який був убитий напередодні, отримував протягом життя отримував тисячі погроз, заявили в Turning Point USA, повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у заяві Turning Point USA вказується, що всі в організації "розчавлені та спустошені".

"Усі ми втратили лідера, наставника та друга. Чарлі був знайомий з погрозами. Він отримував тисячі протягом свого життя", - заявили в Turning Point USA.

Кірк був "в принципі порядною людиною та цінував чесність, обов'язок та відданість".

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Федеральне бюро розслідувань пропонує 100 тис. доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Федеральне бюро розслідувань