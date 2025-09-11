Чарли Кирк получал тысячи угроз на протяжении жизни - Turning Point USA

Чарли Кирк, который был убит накануне, получал на протяжении жизни тысячи угроз, заявили в Turning Point USA, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в заявлении Turning Point USA указывается, что все в организации "раздавлены и опустошены".

"Все мы потеряли лидера, наставника и друга. Чарли был знаком с угрозами. Он получал тысячи на протяжении своей жизни", - заявили в Turning Point USA.

Кирк был "в принципе порядочным человеком и ценил честность, долг и преданность".

Напомним

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Федеральное бюро расследований предлагает 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к установлению личности, причастной к убийству Чарли Кирка.