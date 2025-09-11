У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Карка
Київ • УНН
ФБР та влада штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Звернення до громадськості поширили для ідентифікації особи, яка цікавить слідство.
Федеральне бюро розслідувань та посадовці штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві політика Чарлі Кірка, передає УНН.
Ми звертаємося до громадськості за допомогою у встановленні особи, яка нас цікавить у зв'язку зі смертельним пораненням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта
У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР 11.09.25, 17:12 • 1976 переглядiв
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.