15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Карка

Київ • УНН

 • 204 перегляди

ФБР та влада штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Звернення до громадськості поширили для ідентифікації особи, яка цікавить слідство.

У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Карка

Федеральне бюро розслідувань та посадовці штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві політика Чарлі Кірка, передає УНН.

Ми звертаємося до громадськості за допомогою у встановленні особи, яка нас цікавить у зв'язку зі смертельним пораненням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта 

- йдеться у повідомленні.

У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР 11.09.25, 17:12 • 1976 переглядiв

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Юта
Федеральне бюро розслідувань