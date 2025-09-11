У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Карка

Федеральне бюро розслідувань та посадовці штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві політика Чарлі Кірка, передає УНН.

Ми звертаємося до громадськості за допомогою у встановленні особи, яка нас цікавить у зв'язку зі смертельним пораненням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта - йдеться у повідомленні.

У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.