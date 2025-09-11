ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

$41.210.09
48.240.05
enru
15:15 • 2412 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 9140 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 6326 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 4806 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 11671 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 11907 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14090 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13120 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13249 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14213 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 22319 просмотра
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен11 сентября, 06:49 • 5448 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 22415 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 20285 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23122 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 9160 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 11681 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23130 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 44856 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 104785 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 1956 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23130 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 20292 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30342 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 94966 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27

ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 10 просмотра

ФБР и власти штата Юта обнародовали фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Обращение к общественности распространили для идентификации лица, интересующего следствие.

ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований и должностные лица штата Юта обнародовали фото подозреваемого в убийстве политика Чарли Кирка, передает УНН.

Мы обращаемся к общественности за помощью в установлении личности, которая нас интересует в связи со смертельным ранением Чарли Кирка в Университете долины Юта 

- говорится в сообщении.

В США обнаружили винтовку, из которой могли застрелить политика Чарли Кирка. Спецагенты имеют фото предполагаемого киллера – ФБР11.09.25, 17:12 • 1890 просмотров

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Юта
Федеральное бюро расследований