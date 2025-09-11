ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований и должностные лица штата Юта обнародовали фото подозреваемого в убийстве политика Чарли Кирка, передает УНН.

Мы обращаемся к общественности за помощью в установлении личности, которая нас интересует в связи со смертельным ранением Чарли Кирка в Университете долины Юта - говорится в сообщении.

В США обнаружили винтовку, из которой могли застрелить политика Чарли Кирка. Спецагенты имеют фото предполагаемого киллера – ФБР

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.