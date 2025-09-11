На патронах гвинтівки, з якої ймовірно вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні написи - ЗМІ

На патронах, які були всередині гвинтівки, з якої, ймовірного, вбили правого американського політика Чарлі Кірка, було виявлено написи трансгендерного та антифашистського спрямування. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

"На патронах усередині гвинтівки були вигравірувані повідомлення про трансгендерну та антифашистську ідеологію, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на бюлетень правоохоронних органів та джерело, знайоме з розслідуванням", - говориться в матеріалі The Independent.

Також повідомляється, що єдина куля влучила Кірку в шию близько 12:20, коли він відповідав на запитання аудиторії про масові розстріли людей трансгендерами.

Доповнення

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли.

Федеральне бюро розслідувань та посадовці штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві політика Чарлі Кірка.