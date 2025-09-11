На патронах гвинтівки, з якої ймовірно вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні написи - ЗМІ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 4660 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 12839 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 9586 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 7714 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 13963 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12494 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 14679 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13426 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13553 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14438 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 21955 перегляди
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 4350 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 25573 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"13:02 • 5922 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13 • 3498 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 12839 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 13963 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 25665 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 45911 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 105966 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Дональд Туск
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 3196 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 25659 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 22025 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 30886 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 95604 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Шахед-136
YouTube
ChatGPT

На патронах гвинтівки, з якої ймовірно вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні написи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На патронах гвинтівки, з якої, ймовірно, вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні та антифашистські написи. Політик отримав смертельне поранення у шию під час відповіді на запитання про масові розстріли.

На патронах гвинтівки, з якої ймовірно вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні написи - ЗМІ

На патронах, які були всередині гвинтівки, з якої, ймовірного, вбили правого американського політика Чарлі Кірка, було виявлено написи трансгендерного та антифашистського спрямування. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

"На патронах усередині гвинтівки були вигравірувані повідомлення про трансгендерну та антифашистську ідеологію, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на бюлетень правоохоронних органів та джерело, знайоме з розслідуванням", - говориться в матеріалі The Independent.

Також повідомляється, що єдина куля влучила Кірку в шию близько 12:20, коли він відповідав на запитання аудиторії про масові розстріли людей трансгендерами.

Доповнення

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли.

Федеральне бюро розслідувань та посадовці штату Юта оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві політика Чарлі Кірка.

Павло Зінченко

Новини Світу
Юта
Федеральне бюро розслідувань