На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные надписи - СМИ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 4630 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 12794 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 9546 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 7678 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 13932 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12492 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14674 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13421 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13548 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14437 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21955 просмотра
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 4352 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 25573 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 5922 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 3498 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 12794 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 13932 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 25629 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 45895 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 105952 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 3188 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 25629 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 22006 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30883 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95600 просмотра
На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные надписи - СМИ

Киев • УНН

 • 46 просмотра

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи. Политик получил смертельное ранение в шею во время ответа на вопрос о массовых расстрелах.

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные надписи - СМИ

На патронах, которые были внутри винтовки, из которой, вероятно, убили правого американского политика Чарли Кирка, были обнаружены надписи трансгендерного и антифашистского толка. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

"На патронах внутри винтовки были выгравированы сообщения о трансгендерной и антифашистской идеологии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на бюллетень правоохранительных органов и источник, знакомый с расследованием", - говорится в материале The Independent.

Также сообщается, что единственная пуля попала Кирку в шею около 12:20, когда он отвечал на вопросы аудитории о массовых расстрелах людей трансгендерами.

Дополнение

Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы.

Федеральное бюро расследований и должностные лица штата Юта обнародовали фото подозреваемого в убийстве политика Чарли Кирка.

Павел Зинченко

Новости Мира
Юта
Федеральное бюро расследований