На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные надписи - СМИ

На патронах, которые были внутри винтовки, из которой, вероятно, убили правого американского политика Чарли Кирка, были обнаружены надписи трансгендерного и антифашистского толка. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

"На патронах внутри винтовки были выгравированы сообщения о трансгендерной и антифашистской идеологии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на бюллетень правоохранительных органов и источник, знакомый с расследованием", - говорится в материале The Independent.

Также сообщается, что единственная пуля попала Кирку в шею около 12:20, когда он отвечал на вопросы аудитории о массовых расстрелах людей трансгендерами.

Дополнение

Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы.

Федеральное бюро расследований и должностные лица штата Юта обнародовали фото подозреваемого в убийстве политика Чарли Кирка.