Тіло Кірка доправлять в Аризону літаком віце-президента США
Київ • УНН
Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.
Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони, де він проживав. Про це повідомили офіційні особи, які спілкувалися з американським партнером BBC, CBS News, передає УНН.
Деталі
Віце-президент Джей Ді Венс вилетів у четвер у Солт-Лейк-Сіті, щоб забрати труну з тілом Кірка, і перевезе її до Фінікса, де проживає його родина, на літаку віце-президента, повідомили офіційні особи.
Венс та друга леді Уша Венс вирушать до Арізони разом із родиною Кірка та деякими його друзями.
Тіло Кірка було доставлено з лікарні в офіс судмедекспертизи в середу ввечері, повідомила влада.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.