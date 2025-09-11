$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 10395 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 20860 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 13698 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 12447 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 18999 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13674 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15841 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14065 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14128 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
YouTube

Тіло Кірка доправлять в Аризону літаком віце-президента США

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.

Тіло Кірка доправлять в Аризону літаком віце-президента США

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони, де він проживав. Про це повідомили офіційні особи, які спілкувалися з американським партнером BBC, CBS News, передає УНН.

Деталі

Віце-президент Джей Ді Венс вилетів у четвер у Солт-Лейк-Сіті, щоб забрати труну з тілом Кірка, і перевезе її до Фінікса, де проживає його родина, на літаку віце-президента, повідомили офіційні особи.

Венс та друга леді Уша Венс вирушать до Арізони разом із родиною Кірка та деякими його друзями.

Тіло Кірка було доставлено з лікарні в офіс судмедекспертизи в середу ввечері, повідомила влада.

У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Кірка11.09.25, 19:12 • 2842 перегляди

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Аризона
Джей Ді Венс