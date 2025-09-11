Тело Кирка доставят в Аризону самолетом вице-президента США
Киев • УНН
Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.
Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону, где он проживал. Об этом сообщили официальные лица, общавшиеся с американским партнером BBC, CBS News, передает УНН.
Детали
Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в четверг в Солт-Лейк-Сити, чтобы забрать гроб с телом Кирка, и перевезет его в Финикс, где проживает его семья, на самолете вице-президента, сообщили официальные лица.
Вэнс и вторая леди Уша Вэнс отправятся в Аризону вместе с семьей Кирка и некоторыми его друзьями.
Тело Кирка было доставлено из больницы в офис судмедэкспертизы в среду вечером, сообщили власти.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.