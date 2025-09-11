Тело Кирка доставят в Аризону самолетом вице-президента США

$41.210.09
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 19059 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 108842 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
YouTube

Тело Кирка доставят в Аризону самолетом вице-президента США

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.

Тело Кирка доставят в Аризону самолетом вице-президента США

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону, где он проживал. Об этом сообщили официальные лица, общавшиеся с американским партнером BBC, CBS News, передает УНН.

Детали

Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в четверг в Солт-Лейк-Сити, чтобы забрать гроб с телом Кирка, и перевезет его в Финикс, где проживает его семья, на самолете вице-президента, сообщили официальные лица.

Вэнс и вторая леди Уша Вэнс отправятся в Аризону вместе с семьей Кирка и некоторыми его друзьями.

Тело Кирка было доставлено из больницы в офис судмедэкспертизы в среду вечером, сообщили власти.

ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка11.09.25, 19:12 • 2862 просмотра

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Антонина Туманова

Новости Мира
Аризона
Джей Ди Вэнс