"У меня есть определенные данные": Президент США сообщил, что в поисках убийцы Чарли Кирка есть прогресс
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в поисках убийц консервативного активиста Чарли Кирка. Он заявил о наличии данных относительно мотивов убийства, назвав стрелка "настоящим животным".
Причастные к убийству Чарли Кирка объявлены в «охоту», и их планируют задержать в ближайшее время. В разговоре с журналистами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также сообщил, что в поисках убийц активиста есть определенный прогресс, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
На вопрос репортера, беспокоится ли Дональд Трамп о собственной безопасности после трагедии с Чарли Кирком, американский лидер ответил, что больше всего переживает за будущее Соединенных Штатов Америки.
Он заявил, что «радикальные левые сумасшедшие» представляют угрозу, и пообещал, что эта проблема будет решена.
Он добавил, что у него есть сообщения о том, каковы были мотивы убийства.
У меня есть определенные данные. Но расскажу об этом позже
Он также назвал стрелка, застрелившего Чарли Кирка «настоящим животным» и назвал «позорным» то, что он сделал.
В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был «большим противником насилия».
«Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так», - сказал Трамп.
Убийство Чарли Кирка
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Напомним
В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.
Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.
На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи.
ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.
Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.
Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.
