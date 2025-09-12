$41.210.09
19:17 • 6764 просмотра
"У меня есть определенные данные": Президент США сообщил, что в поисках убийцы Чарли Кирка есть прогресс

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в поисках убийц консервативного активиста Чарли Кирка. Он заявил о наличии данных относительно мотивов убийства, назвав стрелка "настоящим животным".

"У меня есть определенные данные": Президент США сообщил, что в поисках убийцы Чарли Кирка есть прогресс

Причастные к убийству Чарли Кирка объявлены в «охоту», и их планируют задержать в ближайшее время. В разговоре с журналистами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также сообщил, что в поисках убийц активиста есть определенный прогресс, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

На вопрос репортера, беспокоится ли Дональд Трамп о собственной безопасности после трагедии с Чарли Кирком, американский лидер ответил, что больше всего переживает за будущее Соединенных Штатов Америки.

Он заявил, что «радикальные левые сумасшедшие» представляют угрозу, и пообещал, что эта проблема будет решена.

Также в разговоре с журналистами, Глава Белого дома заявил, что в поисках убийц активиста Кирка есть прогресс.

Он добавил, что у него есть сообщения о том, каковы были мотивы убийства.

У меня есть определенные данные. Но расскажу об этом позже

- сказал Трамп о мотиве убийцы Чарли Кирка

Он также назвал стрелка, застрелившего Чарли Кирка «настоящим животным» и назвал «позорным» то, что он сделал.

В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был «большим противником насилия».

«Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так», - сказал Трамп.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Напомним

В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.

Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи. 

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.

Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Аризона
Джей Ди Вэнс
Федеральное бюро расследований
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты