Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних
Київ • УНН
У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.
У Сполучених Штатах Америки уточнили, що не затримували підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
У Департаменті громадської безпеки штату Юта заявили, що розслідування вбивства триває. Там додали, що співпрацюють з ФБР, прокуратурою округу Юта, офісом шерифа округу Юта та місцевими поліцейськими відділками.
Довідка
10 вересня стало відомо, що під час виступу в Університеті долини Юти застрелили соратника президента США Дональда Трампа і засновника Turning Point USA Чарлі Кірка. Він був поранений у шию та перебував у лікарні, але врятувати його не вдалось.
Пізніше стало відомо, що голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти та покарати всіх причетних до вбивства Чарлі Кірка.
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 11.09.25, 00:47 • 4626 переглядiв