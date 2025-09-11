$41.120.13
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04 • 23771 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48 • 65866 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 37470 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25 • 39639 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 38793 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 10:41 • 70703 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 91644 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
10 вересня, 08:33 • 71579 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35559 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.

Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних

У Сполучених Штатах Америки уточнили, що не затримували підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У Департаменті громадської безпеки штату Юта заявили, що розслідування вбивства триває. Там додали, що співпрацюють з ФБР, прокуратурою округу Юта, офісом шерифа округу Юта та місцевими поліцейськими відділками.

Довідка

10 вересня стало відомо, що під час виступу в Університеті долини Юти застрелили соратника президента США Дональда Трампа і засновника Turning Point USA Чарлі Кірка. Він був поранений у шию та перебував у лікарні, але врятувати його не вдалось.

Пізніше стало відомо, що голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти та покарати всіх причетних до вбивства Чарлі Кірка.

Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 11.09.25, 00:47 • 4626 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НПНовини Світу
The Guardian
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки