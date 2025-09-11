$41.120.13
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.

Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых

В Соединенных Штатах Америки уточнили, что не задерживали подозреваемых в убийстве Чарли Кирка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В Департаменте общественной безопасности штата Юта заявили, что расследование убийства продолжается. Там добавили, что сотрудничают с ФБР, прокуратурой округа Юта, офисом шерифа округа Юта и местными полицейскими участками.

Справка

10 сентября стало известно, что во время выступления в Университете долины Юты застрелили соратника президента США Дональда Трампа и основателя Turning Point USA Чарли Кирка. Он был ранен в шею и находился в больнице, но спасти его не удалось.

Позже стало известно, что глава ФБР Кэш Патель сообщил о задержании лица, причастного к убийству Чарли Кирка.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал найти и наказать всех причастных к убийству Чарли Кирка.

Евгений Устименко

