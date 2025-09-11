Трамп пообіцяв покарати винних у вбивстві Чарлі Кірка та оголосив про план боротьби з політичним насильством

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив засмучення через убивство консервативного активіста Чарлі Кірка та пообіцяв знайти й покарати всіх, причетних до цього злочину. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

У чотирихвилинному зверненні з Овального кабінету Глава Білого дому заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".

Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху - сказав Дональд Трамп.

Він розповів про свої стосунки із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.

Це темний момент для Америки - додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів "добросовісні дебати".

Президент США також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.

Американський лідер пов’язав загибель Кірка зі своїм пораненням під час стрілянини в Батлері у липні 2024 року, а також з іншими резонансними випадками насильства. Зокрема, він згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".

За словами Трампа, американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден".

Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.

"Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні", - сказав очільник Білого дому.

Вбивство Чарлі Кірка

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

