Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Трамп пообіцяв покарати винних у вбивстві Чарлі Кірка та оголосив про план боротьби з політичним насильством

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив засмучення через вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, який помер після замаху в Університеті долини Юти. Трамп пообіцяв знайти та покарати всіх причетних до злочину, а також анонсував ширший план боротьби з політичним насильством.

Трамп пообіцяв покарати винних у вбивстві Чарлі Кірка та оголосив про план боротьби з політичним насильством

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив засмучення через убивство консервативного активіста Чарлі Кірка та пообіцяв знайти й покарати всіх, причетних до цього злочину. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

У чотирихвилинному зверненні з Овального кабінету Глава Білого дому заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".

Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху

- сказав Дональд Трамп.

Він розповів про свої стосунки із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.

Це темний момент для Америки

- додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів "добросовісні дебати".

Президент США також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.

Американський лідер пов’язав загибель Кірка зі своїм пораненням під час стрілянини в Батлері у липні 2024 року, а також з іншими резонансними випадками насильства. Зокрема, він згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".

За словами Трампа, американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден".

Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.

"Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні", - сказав очільник Білого дому.

Вбивство Чарлі Кірка

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

Нагадаємо

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Віта Зеленецька

