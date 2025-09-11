Трамп пообещал наказать виновных в убийстве Чарли Кирка и объявил о плане борьбы с политическим насилием

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сожаление по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка и пообещал найти и наказать всех, причастных к этому преступлению. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

В четырехминутном обращении из Овального кабинета Глава Белого дома заявил, что "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Кирка на территории колледжа в Юте".

Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе - сказал Дональд Трамп.

Он рассказал о своих отношениях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

Это темный момент для Америки - добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Президент США также отметил, что стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Американский лидер связал гибель Кирка со своим ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими резонансными случаями насилия. В частности, он упомянул о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушении в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая "политическое насилие радикальных левых".

По словам Трампа, американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен".

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

"Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех остальных, кто обеспечивает порядок в нашей стране", - сказал глава Белого дома.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Напомним

