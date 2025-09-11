$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 18212 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 49008 просмотра
10 сентября, 13:15 • 30374 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 13:15 • 30374 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 33043 просмотра
10 сентября, 12:10 • 33810 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
10 сентября, 12:10 • 33810 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 64059 просмотра
10 сентября, 08:44 • 85222 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:44 • 85222 просмотра
10 сентября, 08:33 • 66783 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 66783 просмотра
10 сентября, 07:09 • 35184 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 07:09 • 35184 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39249 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Трамп пообещал наказать виновных в убийстве Чарли Кирка и объявил о плане борьбы с политическим насилием

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, который скончался после покушения в Университете долины Юты. Трамп пообещал найти и наказать всех причастных к преступлению, а также анонсировал более широкий план борьбы с политическим насилием.

Трамп пообещал наказать виновных в убийстве Чарли Кирка и объявил о плане борьбы с политическим насилием

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сожаление по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка и пообещал найти и наказать всех, причастных к этому преступлению. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

В четырехминутном обращении из Овального кабинета Глава Белого дома заявил, что "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Кирка на территории колледжа в Юте".

Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе

- сказал Дональд Трамп.

Он рассказал о своих отношениях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

Это темный момент для Америки

- добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Президент США также отметил, что стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Американский лидер связал гибель Кирка со своим ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими резонансными случаями насилия. В частности, он упомянул о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушении в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая "политическое насилие радикальных левых".

По словам Трампа, американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен".

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

"Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех остальных, кто обеспечивает порядок в нашей стране", - сказал глава Белого дома.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Напомним

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

