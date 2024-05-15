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Саміт миру: дипломати зосередились на вузьких цілях, щоб забезпечити участь країн Глобального Півдня

Саміт миру: дипломати зосередились на вузьких цілях, щоб забезпечити участь країн Глобального Півдня

Київ • УНН

 • 22040 перегляди

Дипломати намагаються забезпечити участь країн Глобального Півдня у Саміті миру для України, зосередившись на вузькому колі цілей. Понад 160 країн запрошено на Саміт, який відбудеться 15-16 червня.

Під час підготовки до Саміту миру для України, який пройде у Швейцарії наступного місяця, дипломати зосередилися на вузькому колі цілей, щоб забезпечити присутність на зустрічі Китаю та інших країн так званого Глобального Півдня. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bloomberg.

Деталі 

Понад 160 країн було запрошено на Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Однак рівень участі в конференції, крім західних союзників України, залишається невизначеним.

За словами людей, знайомих із перебігом обговорень, щоб заручитися ширшою підтримкою, Німеччина та інші союзники України залучають дипломатів Глобального Півдня до роботи над можливим текстом, у якому буде враховано ключові принципи ООН та інші основні питання, як-от повернення депортованих дітей в Україну, обмін ув'язненими, ядерну та продовольчу безпеку.

Однак ці пункти не відповідають мирному плану України, який вимагає дотримання територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантій її майбутньої безпеки.

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Присутність Китаю, зокрема, вважається важливою для успіху зустрічі з огляду на той вплив, який, за словами дипломатів, Пекін чинить на москву вже понад два роки після початку повномасштабної війни.

Джерела Bloomberg повідомляють, що Країни "Групи семи" і Європейський союз активізують зусилля, щоб забезпечити участь представників від Бразилії до ПАР та Індонезії. Зокрема, Італію попросили переконати прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати ініціативу, а Японія веде переговори з Бразилією. 

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Пекін та інші великі країни Глобального Півдня наполягають на залученні росії до цього процесу. Україна та її союзники вважають, що це може статися тільки після того, як буде визначено ключові принципи мирного врегулювання. Є перші припущення про те, що така зустріч може відбутися в Перській затоці, зазначає Bloomberg

Проте, одна з ключових цілей саміту - обговорити, як росія може бути залучена в реальний мирний процес. 

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни в Україні. Йтиметься про такі питання, як ядерна безпека, експорт зерна, обмін полоненими та табу на використання ядерної зброї.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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