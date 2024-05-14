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Юн Сок Йоль підтвердив Зеленському участь Південної Кореї в Саміті миру

Юн Сок Йоль підтвердив Зеленському участь Південної Кореї в Саміті миру

Київ • УНН

 • 21333 перегляди

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол підтвердив президенту Зеленському, що Південна Корея візьме участь у майбутньому Мирному саміті у Швейцарії, щоб обговорити питання справедливого і тривалого миру в Україні.

Лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль підтвердив Президент Володимиру Зеленському участь Республіки Корея в Саміті миру у Швейцарі, передає УНН.

Поспілкувався з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем про Глобальний саміт миру й важливість заохочення до участі в ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Азійсько-Тихоокеанського регіону й Африки. Вдячний Президенту Юн Сок Йолю за підтвердження участі Республіки Корея в Саміті

За його словами, перший Саміт миру має закласти основу для справедливого й тривалого миру в Україні.

Дякую Республіці Корея та її народу за принципову й довготривалу підтримку України та українців

- додав Зеленський.

Зеленський повідомляв, що обговорив з Південної Кореї Юн Сок Йолем перспективи укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії,

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку14.05.24, 16:23 • 16964 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
afrykaАфрика
pivdenna-koreiaПівденна Корея
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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