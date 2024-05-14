Юн Сок Йоль підтвердив Зеленському участь Південної Кореї в Саміті миру
Київ • УНН
Президент Південної Кореї Юн Сок Йол підтвердив президенту Зеленському, що Південна Корея візьме участь у майбутньому Мирному саміті у Швейцарії, щоб обговорити питання справедливого і тривалого миру в Україні.
Лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль підтвердив Президент Володимиру Зеленському участь Республіки Корея в Саміті миру у Швейцарі, передає УНН.
Поспілкувався з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем про Глобальний саміт миру й важливість заохочення до участі в ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Азійсько-Тихоокеанського регіону й Африки. Вдячний Президенту Юн Сок Йолю за підтвердження участі Республіки Корея в Саміті
За його словами, перший Саміт миру має закласти основу для справедливого й тривалого миру в Україні.
Дякую Республіці Корея та її народу за принципову й довготривалу підтримку України та українців
Зеленський повідомляв, що обговорив з Південної Кореї Юн Сок Йолем перспективи укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії,
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.
Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку14.05.24, 16:23 • 16964 перегляди