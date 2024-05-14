Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

Лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль подтвердил Президенту Владимиру Зеленскому участие Республики Корея в Саммите мира в Швейцарии, передает УНН.

Пообщался с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем о Глобальном саммите мира и важности поощрения участия в нем как можно большего количества стран, в частности из Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Благодарен Президенту Юн Сок Ёлю за подтверждение участия Республики Корея в Саммите написал Зеленский в Х.

По его словам, первый Саммит мира должен заложить основу для справедливого и длительного мира в Украине.

Спасибо Республике Корея и ее народу за принципиальную и долговременную поддержку Украины и украинцев - добавил Зеленский.

Зеленский сообщал, что обсудил с Южной Кореи Юн Сок Йолем перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности,

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.

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