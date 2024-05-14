Макрон подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира, обсудили ситуацию на Харьковском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели разговор, где Макрон подтвердил Зеленскому, что примет участие в Саммите мира в Швейцарии, передает УНН.

Провел разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил за подтверждение его участия в Саммите мира. Я высоко ценю важную роль Франции в реализации Формулы мира, в частности пункта по ядерной безопасности. Обсудили важность поощрения стран Глобального Юга к участию в Саммите и скоординировали позиции по этому вопросу - написал Зеленский в Х.

По его словам, стороны также подробно рассмотрели ситуацию на фронте, в частности на Харьковском направлении.

"Уделили особое внимание оборонным потребностям Украины, в частности дополнительным средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным средствам и боеприпасам. Я поблагодарил Президента Макрона за мощную оборонную помощь Украине со стороны Франции и пригласил посетить нашу страну в ближайшее время", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.