Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку
Київ • УНН
Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України, військову допомогу Франції та скоординували позиції щодо майбутнього Саміту миру у Швейцарії, де Макрон підтвердив свою участь.
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели розмову, де Макрон підтвердив Зеленському, що візьме участь в Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.
Провів розмову з Еммануелем Макроном і подякував за підтвердження його участі в Саміті миру. Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки. Обговорили важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті та скоординували позиції із цього питання
За його словами, сторони також докладно розглянули ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку.
"Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам. Я подякував Президенту Макрону за потужну оборонну допомогу Україні з боку Франції та запросив відвідати нашу країну найближчим часом", - повідомив Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.