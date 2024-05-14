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Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку

Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку

Київ • УНН

 • 16964 перегляди

Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України, військову допомогу Франції та скоординували позиції щодо майбутнього Саміту миру у Швейцарії, де Макрон підтвердив свою участь.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели розмову, де Макрон підтвердив Зеленському, що візьме участь в Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.

Провів розмову з Еммануелем Макроном і подякував за підтвердження його участі в Саміті миру. Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки. Обговорили важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті та скоординували позиції із цього питання

- написав Зеленський в Х.

За його словами, сторони також докладно розглянули ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку.

"Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам. Я подякував Президенту Макрону за потужну оборонну допомогу Україні з боку Франції та запросив відвідати нашу країну найближчим часом", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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