Зеленський та президент Південної Кореї обговорили перспективи укладення угоди про безпекові гарантії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолом перспективи укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з корейським колегою Юн Сок Йолем перспективи укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, передає УНН.
Продовжуємо нашу міжнародну роботу. Сьогодні провів телефонні розмови з Президентом Франції Еммануелем Макроном і Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем
За його словами, головна тема переговорів – підготовка до Глобального саміту миру. Вдячний за підтвердження участі в Саміті.
Макрон підтвердив Зеленському участь в Саміті миру, обговорили ситуацію на Харківському напрямку.
З Юн Сок Йолем говорили про розвиток двосторонньої взаємодії, створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення відповідної двосторонньої угоди про безпекові гарантії
Доповнення
9 травня повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів одну зі своїх нечисленних пресконференцій. Спілкуючись зі ЗМІ політик запевнив, що Сеул продовжить надавати Україні гуманітарну підтримку.
Президент Південної Кореї нагадав, що країна надає Україні гуманітарну допомогу, але дотримується політики ненадання летальної зброї будь-якій країні, яка бере активну участь у конфліктах.