Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с корейским коллегой Юн Сок Йолем перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, передает УНН.

Продолжаем нашу международную работу. Сегодня провел телефонные разговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, главная тема переговоров - подготовка к Глобальному саммиту мира. Благодарен за подтверждение участия в Саммите.

Макрон подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира, обсудили ситуацию на Харьковском направлении.

С Юн Сок Йолем говорили о развитии двустороннего взаимодействия, создании системы гарантий безопасности для Украины и перспективах заключения соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - написал Зеленский.

Дополнение

9 мая сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел одну из своих немногочисленных пресс-конференций. Общаясь со СМИ политик заверил, что Сеул продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку.

Президент Южной Кореи напомнил, что страна предоставляет Украине гуманитарную помощь, но придерживается политики непредоставления летального оружия любой стране, которая активно участвует в конфликтах.