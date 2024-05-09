Гуманітарна допомога і жодної зброї: президент Південної Кореї запевнив, що Сеул продовжить підтримку України
Київ • УНН
Президент Південної Кореї Юн Сок Йол запевнила, що Сеул продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, але не постачатиме летальну зброю через свою політику не озброювати країни, які беруть участь у конфліктах.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів одну зі своїх нечисленних пресконференцій. Спілкуючись зі ЗМІ політик запевнив, що Сеул продовжить надавати Україні гуманітарну підтримку. Про це пише AFP, передає УНН.
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Зазначається, що це була перша пресконференція президента з серпня 2022 року - вона присвячена другій річниці його перебування на посаді глави держави.
Президент Південної Кореї нагадав, що країна надає Україні гуманітарну допомогу, але дотримується політики ненадання летальної зброї будь-якій країні, яка бере участь у конфліктах.
Він підкреслив, що Сеул не буде переглядати свою давню політику щодо заборони на продаж зброї країнам, які беруть участь у будь-яких конфліктах.
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Йоль також зауважив, що наразі Південна Корея перебуває у "некомфортних" відносинах із росією через конфлікт навколо України та придбання Москвою північнокорейської зброї.
Водночас він пояснив, що Сеул прагне співпрацювати з Москвою в економіці та інших сферах, "де є спільні інтереси".
Нагадаємо
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік попередив, що Північна Корея може продати росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності для ударів по Україні.