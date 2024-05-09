Гуманитарная помощь и никакого оружия: президент Южной Кореи заверил, что Сеул продолжит поддержку Украины

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел одну из своих немногочисленных пресс-конференций. Общаясь со СМИ политик заверил, что Сеул продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это была первая пресс-конференция президента с августа 2022 года - она посвящена второй годовщине его пребывания на посту главы государства.

Президент Южной Кореи напомнил, что страна предоставляет Украине гуманитарную помощь, но придерживается политики непредоставления летального оружия любой стране.

Он подчеркнул, что Сеул не будет пересматривать свою давнюю политику по запрету на продажу оружия странам, участвующим в любых конфликтах.

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Дополнение

Йоль также отметил, что сейчас Южная Корея находится в "некомфортных" отношениях с россией из-за конфликта вокруг Украины и приобретения москвой северокорейского оружия.

В то же время он пояснил, что Сеул стремится сотрудничать с москвой в экономике и других сферах, "где есть общие интересы".

Напомним

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик предупредил, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к поставкам баллистических ракет малой дальности для ударов по Украине.