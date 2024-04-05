Южная Корея предоставит Украине 12 млн долларов на реабилитацию военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  107360 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  109113 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  109401 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  102741 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124548 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117298 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118900 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111279 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101032 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  92064 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  223703 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  298398 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  301263 просмотра

Южная Корея предоставит Украине 12 млн долларов на реабилитацию военных

Южная Корея выделит 12 миллионов долларов на реабилитацию украинских военных через Трастовый фонд НАТО и пакет помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Война •   •  3567 просмотра
Южная Корея предоставит Украине 12 млн долларов на реабилитацию военных

Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги

россия осуществила тысячи попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети, включая хакерские атаки на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного перевозчика, в рамках своих усилий по дестабилизации Европейского Союза.

Война •   •  4920 просмотра
Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги

Удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до трех, еще 13 получили ранения

Три человека погибли, 13 получили ранения, в том числе 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ракетных ударов по жилым домам в Запорожье.

Война •   •  6024 просмотра
Удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до трех, еще 13 получили ранения

В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

56-летний гражданский пострадал в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области, получив ранения в грудь, спину, руки и перелом ноги.

Война •   •  5517 просмотра
В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно

Предприятие "Львовский арсенал", которое фигурирует в уголовном деле о недопоставке 100 000 минометных мин Министерству обороны Украины, имело лицензию Государственной службы экспортного контроля на импорт оружия, что требует строгих проверок и согласований с различными ведомствами.

Война •   •  5956 просмотра
"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно

Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что жесткий и критический канал коммуникации с Россией должен оставаться открытым для достижения справедливого мира и прекращения российских атак на Украину.

Война •   •  8809 просмотра
Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии

АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука

Автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов бывшего народного депутата виктора медведчука выставило на продажу Агентство по розыску и менеджменту активов.

Криминал и ЧП •   •  6671 просмотра
АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука

Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных

В статье представлен список познавательных фильмов и сериалов об обычаях самураев, который стоит посмотреть: "Голубоглазый самурай", "Крепость Санады", "47 ронинов", "13 воинов", "Скрытый клинок", "Последний самурай" и "Мрачный самурай", с подробным описанием их сюжетов, рейтингов и исторического контекста.

Культура •   •  6555 просмотра
Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных

Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют

Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов служить в армии, если его мобилизуют, несмотря на то, что сейчас он играет в футбол за "Арсенал" в Премьер-лиге.

Война •   •  7649 просмотра
Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют

Из-за сокращения предложения, цена на нефть продолжает расти

Цены на нефть продолжают расти вторую неделю подряд из-за сокращения предложения, геополитической напряженности и ожиданий увеличения спроса вследствие восстановления экономики.

Экономика •   •  8159 просмотра
Из-за сокращения предложения, цена на нефть продолжает расти