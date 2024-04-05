Южная Корея предоставит Украине 12 млн долларов на реабилитацию военных

Южная Корея выделит Украине финансовую помощь, которую потратят на реабилитацию бойцов Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Йоль заявил, что страна продолжит помогать Украине, а также выделит пакет помощи на 2,3 миллиарда долларов, начиная с этого года.

Также Сеул предоставит 12 млн долларов на военную реабилитацию через Целевой фонд НАТО для Украины. Военно-медицинский клинический реабилитационный центр НАТО обеспечивает хирургическое вмешательство, психологическое лечение, исследования, образование и обучение для раненых украинских солдат.

В МИД Южной Кореи уточнили, что НАТО планирует помочь в создании таких центров в пяти городах Украины, в частности в Ирпене под Киевом.

Напомним

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.

