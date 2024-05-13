Єрмак закликав Всесвітню лютеранську організацію популяризувати ідею Глобального саміту миру
Київ • УНН
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Всесвітньої Лютеранської Федерації, подякував їм за підтримку України та закликав просувати ідею Глобального Саміту Миру для відновлення справедливого миру для України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Всесвітньої лютеранської федерації. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.
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Андрій Єрмак подякував представникам лютеранської церкви за підтримку України й українців.
Він також зазначив, що лютеранство має потужне представництво в багатьох впливових країнах світу, і закликав його послідовників популяризувати ідею та мету Глобального саміту миру, на якому мають розробити спільний план відновлення справедливого миру для України.
Єрмак обговорив з послом Бразилії підготовку до Глобального саміту миру15.03.24, 18:55 • 34829 переглядiв
Для стійкості та захисту нині дуже складний момент. І тому вкрай важливо, коли політики ухвалюють сильні рішення. Ось чому я прошу вас поширювати інформацію про Саміт задля його підтримки серед країн, які вітають справедливий мир
Окремо керівник Офісу глави держави наголосив на важливості просування правди про війну в Україні серед держав Глобального Півдня.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив підготовку до Глобального саміту миру з радником з питань національної безпеки Південно-Африканської Республіки Сідні Муфамаді, наголосивши на важливості участі африканського континенту.