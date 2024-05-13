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Єрмак закликав Всесвітню лютеранську організацію популяризувати ідею Глобального саміту миру

Єрмак закликав Всесвітню лютеранську організацію популяризувати ідею Глобального саміту миру

Київ • УНН

 • 18890 перегляди

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Всесвітньої Лютеранської Федерації, подякував їм за підтримку України та закликав просувати ідею Глобального Саміту Миру для відновлення справедливого миру для України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Всесвітньої лютеранської федерації. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави. 

Деталі 

Андрій Єрмак подякував представникам лютеранської церкви за підтримку України й українців. 

Він також зазначив, що лютеранство має потужне представництво в багатьох впливових країнах світу, і закликав його послідовників популяризувати ідею та мету Глобального саміту миру, на якому мають розробити спільний план відновлення справедливого миру для України.

Єрмак обговорив з послом Бразилії підготовку до Глобального саміту миру15.03.24, 18:55 • 34829 переглядiв

Для стійкості та захисту нині дуже складний момент. І тому вкрай важливо, коли політики ухвалюють сильні рішення. Ось чому я прошу вас поширювати інформацію про Саміт задля його підтримки серед країн, які вітають справедливий мир

- наголосив Єрмак. 

Окремо керівник Офісу глави держави наголосив на важливості просування правди про війну в Україні серед держав Глобального Півдня.

Нагадаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив підготовку до Глобального саміту миру з радником з питань національної безпеки Південно-Африканської Республіки Сідні Муфамаді, наголосивши на важливості участі африканського континенту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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