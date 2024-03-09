Єрмак обговорив з радником президента ПАР підготовку до Глобального саміту миру
Київ • УНН
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив підготовку до Глобального саміту миру з радником з питань національної безпеки Південно-Африканської Республіки Сідні Муфамаді, наголосивши на важливості участі африканського континенту.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді, - під час розмови йшлося про підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії. Також Єрмак подякував Південно-Африканської Республіки за участь в роботі щодо Формули миру, нагадав про важливість участі представників Африканського континенту в саміті миру.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У продовження контактів між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.
Зазначається, що співрозмовники обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою, зокрема - підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.
Єрмак подякував за участь Південно-Африканської Республіки в роботі над реалізацією пунктів Формули миру. Керівник Офісу президента наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.
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