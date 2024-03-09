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Єрмак обговорив з радником президента ПАР підготовку до Глобального саміту миру

Київ • УНН

 • 33243 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив підготовку до Глобального саміту миру з радником з питань національної безпеки Південно-Африканської Республіки Сідні Муфамаді, наголосивши на важливості участі африканського континенту.

Єрмак обговорив з радником президента ПАР підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді, - під час розмови йшлося про підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії. Також Єрмак подякував Південно-Африканської Республіки за участь в роботі щодо Формули миру, нагадав про важливість участі представників Африканського континенту в саміті миру.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У продовження контактів між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

 – ідеться у дописі.

Зазначається, що співрозмовники обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою, зокрема - підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Єрмак подякував за участь Південно-Африканської Республіки в роботі над реалізацією пунктів Формули миру.  Керівник Офісу президента наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.

Нагадаємо

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з колишньою Прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, яка входить до нашої Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. 

Ердоган запропонував провести мирні переговори між Україною та росією, але Зеленський виступив проти участі росії, поки не буде розроблено план "справедливого світу".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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