Єрмак зустрівся Марін: говорили про євроатлантичну інтеграцію України й ситуацію на фронті
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з колишнім прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, з якою обговорив питання безпеки України, євроатлантичної інтеграції, ситуацію на фронті, російські атаки, важливість подальшої підтримки з боку партнерів, запрошення України до НАТО, підготовку до Глобального саміту миру, ядерну безпеку та інтеграцію України до ЄС.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з колишньою Прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, яка входить до нашої Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Про те як пройшла зустріч він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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У зустрічі також узяли участь мої радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз.
Єрмак розповів, що на початку зустрічі подякував Санні Марін за її зусилля, спрямовані на підтримку України, зокрема й у складі Міжнародної робочої групи, а також у межах Інституту глобальних змін Тоні Блера.
Голова ОП поінформував гостю про ситуацію на фронті та нещодавню російську атаку з використанням ударних дронів "Шахед" на житлові будинки Одеси, внаслідок якої загинули 12 людей, в тому числі п’ятеро дітей.
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Він акцентував на важливості продовження підтримки України з боку партнерів, зокрема фінансової, оборонної, політичної. Єрмак висловив переконання, що запрошення нашої країни до Альянсу не призведе до ескалації, а, навпаки, буде свідченням сили західних демократій.
Поговорили й про підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії та торкнулись питання співпраці в цьому напрямі з ключовими партнерами й країнами Глобального Півдня.
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Окремо учасники зустрічі підняли питання ядерної безпеки.
Санна Марін зі свого боку зазначила, що, крім співпраці з Міжнародною групою, разом із представниками Інституту Тоні Блера допомагає Україні щодо інтеграції в ЄС.