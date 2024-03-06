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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак встретился с Марин: говорили о евроатлантической интеграции Украины и ситуации на фронте

Ермак встретился с Марин: говорили о евроатлантической интеграции Украины и ситуации на фронте

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 21:52  •  2079 просмотра

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с бывшим премьер-министром Финляндии Санной Марин, с которой обсудил вопросы безопасности Украины, евроатлантической интеграции, ситуацию на фронте, российские атаки, важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров, приглашение Украины в НАТО, подготовку к Глобальному саммиту мира, ядерную безопасность и интеграцию Украины в ЕС.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с бывшим Премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая входит в нашу Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. О том как прошла встреча он сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Во встрече также приняли участие мои советники Дарья Заривная и Александр Бевз.

Ермак рассказал, что в начале встречи поблагодарил Санни Марин за ее усилия, направленные на поддержку Украины, в том числе и в составе Международной рабочей группы, а также в рамках Института глобальных изменений Тони Блэра.

Глава ОП проинформировал гостью о ситуации на фронте и недавней российской атаке с использованием ударных дронов "Шахед" на жилые дома Одессы, в результате которой погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.

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Он акцентировал на важности продолжения поддержки Украины со стороны партнеров, в частности финансовой, оборонной, политической. Ермак выразил убеждение, что приглашение нашей страны в Альянс не приведет к эскалации, а, наоборот, будет свидетельством силы западных демократий.

Поговорили и о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и коснулись вопроса сотрудничества в этом направлении с ключевыми партнерами и странами Глобального Юга.

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Отдельно участники встречи подняли вопрос ядерной безопасности.

Санна Марин со своей стороны отметила, что, кроме сотрудничества с Международной группой, вместе с представителями Института Тони Блэра помогает Украине по интеграции в ЕС.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
natoNATO
shveitsariyaШвейцария
khesa-shakhed-136Шахед-136
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
odessaОдесса
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