Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  104857 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  120846 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  113247 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  107484 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  106322 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  106448 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  172404 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  214923 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  162965 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186700 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:45  •  11605 просмотра

Read in English

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.

В среду, 6 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Гросси в Х.

Детали 

Отмечается, что встреча состоялась в российском городе Сочи. Стороны обсудили ситуацию на оккупированной россиянами ЗАЭС.  

Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения

  - написал гендиректор МАГАТЭ.  

Дополнение

Глава Петр Котин "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.

Напомним,

На заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива26 января 2024, 14:59 • 21488 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся з путіним для обговорення ситуації на ЗАЕС
IAEA Director General meets with Putin to discuss situation at ZNPP
Новости по теме

Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.

Война •   •  11605 просмотра
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео

Украинские спецназовцы обнаружили и предоставили артиллерийским подразделениям целеуказания для уничтожения российской радиолокационной станции "ЗООПАРК-1" и экипажа на Лиманском направлении.

Война •   •  9163 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео

Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га

Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.

Здоровье •   •  9356 просмотра
Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га

"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.

Война •   •  12321 просмотра
"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции

Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.

Новости Мира •   •  10106 просмотра
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии

Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.

Война •   •  14290 просмотра
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии

Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

россияне начали оснащать свои ракеты микроэлектронными компонентами отечественного производства, вероятно, из-за западных санкций.

Война •   •  14157 просмотра
Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.

Война •   •  16229 просмотра
Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

Новости Мира •   •  12757 просмотра
Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.

Война •   •  16559 просмотра
Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ