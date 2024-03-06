Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Киев • УНН
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.
В среду, 6 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Гросси в Х.
Детали
Отмечается, что встреча состоялась в российском городе Сочи. Стороны обсудили ситуацию на оккупированной россиянами ЗАЭС.
Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения
Дополнение
Глава Петр Котин "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.
Напомним,
На заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.
На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива26 января 2024, 14:59 • 21488 просмотров
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.
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