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"Завантажені всі шість реакторів": Котін розповів, скільки ядерного матеріалу лишилось на окупованій ЗАЕС

Київ • УНН

 • 25727 перегляди

Очільник "Енергоатому" заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається неймовірна кількість ядерних матеріалів та палива, що становить значні ризики, оскільки ЗАЕС перебуває під повним контролем окупантів.

"Завантажені всі шість реакторів": Котін розповів, скільки ядерного матеріалу лишилось на окупованій ЗАЕС

На окупованій росіянами Запорізькій атомній енергостанції знаходиться неймовірна кількість ядерного матеріалу. Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін, передає УНН з посиланням на компанію.

Деталі 

Під час спілкування з журналістами Котін зауважив, що ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС є небезпечною ще й з огляду на велику кількість ядерного палива на її майданчику.

На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива26.01.24, 16:59 • 22798 переглядiв

Всі шість реакторів (ЗАЕС - ред.) завантажені. Є свіже паливо на вузлі свіжого палива, і відпрацьоване – в приреакторних басейнах витримки. Також у сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива розміщено понад 150 контейнерів. Це дуже великі обсяги ядерного матеріалу. Я навіть не можу вам сказати, де ще є така велика кількість

- заявив керівник НАЕК.

Доповнення

Окрім того, в пресслужбі НАЕК розповіли, що російські військові зберігають важку техніку та боєкомплекти безпосередньо на майданчику Запорізької атомної станції.

Зазначається, що це створює значні ризики для ядерної та радіаційної безпеки всього європейського континенту.

Нагадаємо

На засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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